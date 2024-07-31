Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 110

Валуєвський циркуляр: як московія вчергове намагалась знищити українську мову

Валуєвський циркуляр: як московія вчергове намагалась знищити українську мову

30 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Петро Валуєв зі схвалення імператора Олександра II розіслав до цензурних комітетів Києва, Москви і Санкт-Петербурга секретний лист, яким заборонив видання будь-яких книг і підручників українською: релігійних, навчальних і освітніх книг. Публікація художньої ("изящной") літератури дозволялася.

Причиною появи Валуєвського циркуляру вважають Січневе повстання 1863 року, в якому до поляків, литовців і білорусів приєдналася і частина українців.

Іншою причиною називають переклади на українську мову чотирьох Євангелій, надіслані на розгляд Синоду для отримання дозволу на друк відставним інспектором Ніжинського ліцею Пилипом Морачевським.

Сам Валуєв мотивував свої дії тим, що

"приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись, под предлогом распространения грамотности и просвещения, за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п.

В числе подобных деятелей находилось множество лиц, о преступных действиях которых производилось следственное дело в особой комиссии".

"Киевский генерал-губернатор находит опасным и вредным выпуск в свет рассматриваемого ныне духовною цензурой перевода на малороссийский язык Нового Завета", - додав у циркулярі Валуєв і постановив:

"пропуск же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа, пристановить".

"Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может", - зазначалося в документі.

Дію Валуєвського циркуляру було розширено так званим Емським указом імператора Олександра ІІ (1876 рік), який практично повністю забороняв видання і ввезення на територію імперії книг українською мовою.

Заборону скасували лише в 1905 році, коли Російська академія наук визнала, що українська мова є самостійною і окремою від російської.

Тепер в сучасному світі у хворій голові путіна та десятків мільйонів російських імперіалістів все знову заграло новими фарбами. Знову загострення агресивного імперіалізму та заперечення існування України та всього українського.

Але Україна, українська мова та культура, були, є і будуть.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9087

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

путінський режим прискорює мілітаризацію дітей з ТОТ України
Сегодня 10:59    109
США погодились оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників — WSJ
Сегодня 10:20    124
Диверсии с поджогами автомобилей украинских военных в тылу – это работа гру рф
Сегодня 10:08    106
Донецк утопает в мусоре!
Сегодня 09:43    136
россия стала мировым лидером по украденным персональным данным
Сегодня 09:31    116
В Минобороны Украины кодифицировали украинский электромотоцикл "Атом Милитари"
Сегодня 09:19    122
За п’ять років ВАКС ухвалив 200 вироків
Сегодня 08:58    118
Оперативна інформація станом на 08.00 31.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:57    137
російська держдума схвалила поправки до закону «Про зв'язок», аби зробити путіна «хазяїном рунету»
Сегодня 08:47    151
Пока у нас все в ужасе цитируют интервью министра финансов Сергея Марченко о налогах, в россии свой праздник
Сегодня 08:36    171
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 