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Вчера было опубликовано интересное видео уничтоженного танка Т-90. Интересное вот чем...

Вчера было опубликовано интересное видео уничтоженного танка Т-90. Интересное вот чем...

Когда говорят об уничтоженной технике, то уделяют внимание самим танкам, ББМ, САУ и т.д. но есть другие о многом говорящие компоненты. В частности – минные тралы.

Например, на вчерашнем видео, танк Т-90 был оснащён минным тралом ТМТ-К. Всего за время полномасштабного вторжения была верифицирована потеря 13 таких тралов россиянами. Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы угадайте чьего производства?

А потому, у страны с тысячами танков, не так уж и много, по факту, современных тралов.

И ещё один момент. Трал был установлен на Т-90С. Т-90С – это экспортная версия Т-90 с очень интересной историей. Шли они преимущественно по контрактам в Индию, но часть танков не проходила приёмку, в связи с некачественной сборкой и прочими неполадками. За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилась энное количество и с ноября-декабря 2022 их весьма активно отправляют в зону БД… Интересно, а неполадки исправили или для мясного штурма и так сойдёт?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21444

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