Вчера вечером военные объекты оккупантов в Крыму посетила «бавовна»

Сообщают, что прилеты зафиксированы в Симферопольском районе (в частности, в Гвардейском), Алуште и недалеко от Бахчисарая.

Русня скулит, что потеряны три установки ПВО С-400, одна установка С-300, несколько РЛС. Также повреждены либо полностью потеряны более 20 единиц техники, которая готовилась к отправке на фронт. Есть данные о потере двух самолетов Су-25. Ликвидировано 29 орков, ранены – более 35-ти.

Ждем официального подтверждения информации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36384

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