Від системи "Шлях" відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон
В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Про це повідомляє "Укртрансбезпека".
Відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:
● ФОП Стадник Валерій Олексійович;
● ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
● ФОП Постільга Степан Віталійович;
● ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
● ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
● ФОП Левко Михайло Васильович;
● ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
● ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
● ТОВ "ДМ-ТЛК";
● ТОВ "ГУД КАРС".
"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо:
В Україні перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправляння військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року.
Джерело: epravda.com.ua