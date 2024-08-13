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Від системи "Шлях" відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон

Від системи Шлях відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон

В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє "Укртрансбезпека".

Відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

● ФОП Стадник Валерій Олексійович;

● ФОП Соляник Людмила Володимирівна;

● ФОП Постільга Степан Віталійович;

● ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;

● ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;

● ФОП Левко Михайло Васильович;

● ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;

● ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;

● ТОВ "ДМ-ТЛК";

● ТОВ "ГУД КАРС".

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо:

В Україні перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправляння військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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