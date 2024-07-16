Відведення військ рб від кордонів не зменшує потенційну загрозу для України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
13 липня диктатор білорусі александр лукашенко заявив про «ліквідацію напруженості на кордоні з Україною» та відведення білоруських військ від кордону.
▶️ Ми ніколи не забудемо, що білорусь вже була використана як російський плацдарм для агресії у 2022 році, а тому вживаємо посилених заходів для зміцнення і оборони північного кордону.
▶️ Україні не потрібен додатковий «білоруський» фронт в умовах, коли сили потрібні для відсічі повномасштабної російської агресії. Однак, ми готові дати рішучу відповідь на можливі провокації.
▶️ Так звана «напруженість на кордоні» наприкінці червня цього року була вигадана та ініційована офіційним мінськом.
▶️ Справжню загрозу для білорусів несе не Україна, а наприклад, російські БпЛА Shahed, які регулярно потрапляють у повітряний простір білорусі, долаючи сотні кілометрів над білоруською територією.
Джерело: https://t.me/spravdi/40161