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Відведення військ рб від кордонів не зменшує потенційну загрозу для України

Відведення військ рб від кордонів не зменшує потенційну загрозу для України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

13 липня диктатор білорусі александр лукашенко заявив про «ліквідацію напруженості на кордоні з Україною» та відведення білоруських військ від кордону.

▶️ Ми ніколи не забудемо, що білорусь вже була використана як російський плацдарм для агресії у 2022 році, а тому вживаємо посилених заходів для зміцнення і оборони північного кордону.

▶️ Україні не потрібен додатковий «білоруський» фронт в умовах, коли сили потрібні для відсічі повномасштабної російської агресії. Однак, ми готові дати рішучу відповідь на можливі провокації.

▶️ Так звана «напруженість на кордоні» наприкінці червня цього року була вигадана та ініційована офіційним мінськом.

▶️ Справжню загрозу для білорусів несе не Україна, а наприклад, російські БпЛА Shahed, які регулярно потрапляють у повітряний простір білорусі, долаючи сотні кілометрів над білоруською територією.

Джерело: https://t.me/spravdi/40161

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