«Винищувачі F-16, які Захід передасть Україні, на певний час розмістять у Молдові». Це – неправда

Брехня: західні винищувачі F-16 розмістять у Меркулештському аеропорту перед передачею Україні. Про це пишуть Telegram-канали з посиланням на міністра оборони Молдови Анатолія Носатого.

Правда: Носатий спростував такі повідомлення у коментарі виданню Newsmaker:

- Вони спрямовані лише на дезінформацію громадян і дискредитацію оборонного відомства. Хочу зазначити, що всі ці повідомлення – дезінформація. Я засуджую і спростовую ці фейки.

Міністр додав, що окрім Telegram-каналів брехню поширювали політики, які «хочуть дестабілізувати ситуацію в країні».

(https://newsmaker.md/rus/novosti/istrebiteli-f16-dlya-ukrainy-ne-budut-razmeschat-v-markuleshtskom-aeroportu-nosatyy-nazval-istochniki-etogo-feyka/)

Джерело: https://t.me/spravdi/36184

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