Війська білорусі на прикордонні створюють загрозу національній безпеці України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

25 серпня МЗС України вступило із заявою щодо недружніх дій республіки білорусь.

▶️ За даними розвідувальних органів України, під виглядом навчань білорусь зосереджує значну кількість військ в гомельській області поблизу північних кордонів України.

▶️ Крім особового складу ЗС білорусі також фіксується присутність російських найманців колишньої пвк «вагнер» – злочинного формування, яке брало участь в агресії проти України.

▶️ Зосередження військ у прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики (ЧАЕС) створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

▶️ Закликаємо офіційний мінськ не робити трагічних для білорусі помилок під тиком москви, вимагаємо відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у білорусі систем вогню.

▶️ Україна ніколи не вчиняла недружніх дій проти білоруського народу, але в разі порушення державного кордону України з боку білорусі, ми вдамося до всіх необхідних дій, у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. Зокрема щодо законних цілей на території, звідки здійснюється агресія.

Джерело: https://t.me/spravdi/41094

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