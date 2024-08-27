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Війська білорусі на прикордонні створюють загрозу національній безпеці України

Війська білорусі на прикордонні створюють загрозу національній безпеці України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

25 серпня МЗС України вступило із заявою щодо недружніх дій республіки білорусь.

▶️ За даними розвідувальних органів України, під виглядом навчань білорусь зосереджує значну кількість військ в гомельській області поблизу північних кордонів України.

▶️ Крім особового складу ЗС білорусі також фіксується присутність російських найманців колишньої пвк «вагнер» – злочинного формування, яке брало участь в агресії проти України.

▶️ Зосередження військ у прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики (ЧАЕС) створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

▶️ Закликаємо офіційний мінськ не робити трагічних для білорусі помилок під тиком москви, вимагаємо відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у білорусі систем вогню.

▶️ Україна ніколи не вчиняла недружніх дій проти білоруського народу, але в разі порушення державного кордону України з боку білорусі, ми вдамося до всіх необхідних дій, у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. Зокрема щодо законних цілей на території, звідки здійснюється агресія.

Джерело: https://t.me/spravdi/41094

Новости портала «Весь Харьков»

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