Військові контррозвідники СБУ спалили дронами ворожі танки та артилерію

Бійці з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки відпрацювали по цілях з допомогою ударних БпЛА у координації з побратимами-артилеристами Збройних сил України.

За місяць вони завдали ворогу таких втрат:

● 11 танків

● 24 ББМ

● 36 артсистем

● 4 системи ППО

● 21 одиниця військового транспорту

● 35 вогневих позицій та укриттів окупантів

● 4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами

Працюємо до повної Перемоги!

Джерело: https://t.me/SBUkr/11751

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