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Військові контррозвідники СБУ спалили дронами ворожі танки та артилерію
Бійці з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки відпрацювали по цілях з допомогою ударних БпЛА у координації з побратимами-артилеристами Збройних сил України.
За місяць вони завдали ворогу таких втрат:
● 11 танків
● 24 ББМ
● 36 артсистем
● 4 системи ППО
● 21 одиниця військового транспорту
● 35 вогневих позицій та укриттів окупантів
● 4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами
Працюємо до повної Перемоги!
Джерело: https://t.me/SBUkr/11751