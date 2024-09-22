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«Військовослужбовці ЗСУ вживають наркотики для хоробрості». Це – ворожий вкид

«Військовослужбовці ЗСУ вживають наркотики для хоробрості». Це – ворожий вкид

#спростуванняЦентру

Брехня: наркотичні речовини, які вживають бійці ЗСУ, притуплюють страх, знижують больові відчуття і додають хоробрості. Наркотики в українську армію постачають, у тому числі, зі США. Це тиражують пропагандисти зі слів нібито українського військовополоненого.

Правда: фейкові «зізнання» українських військових, зокрема полонених – улюблений прийом кремлівських фейкометів.

Для запису потрібної «картинки», полонених змушують під тиском і погрозами озвучувати темники пропаганди.

У цьому випадку фейк запущений від імені невстановленої особи (відсутні прізвище, звання, рід військ, приналежність до військової частини тощо), а отже, він є в принципі бездоказовим.

Поширюючи подібні нісенітниці, російська пропаганда намагається дискредитувати ЗСУ в очах військовозобов’язаних і українського суспільства загалом.

Джерело: https://t.me/spravdi/41661

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