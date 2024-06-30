Вже 40 потопельників знайшли в районі річки Тиса, — речник ДПСУ Демченко. За такие беруть уже до 18000 доларів...

Він зазначив, що не всі, хто намагається перетнути кордон є ухилянтами, бо деякі з них не мають 25 років.

Прикордонник розповів, що найбільше спроб здійснити правопорушення відбувається по суходолу біля Молдови та Румунії.

Речник також додав, що бажаючі перетнути незаконно кордон платять злочинним організаціям від $3 до $12 тис., в останній випадок, деякі заплатили понад $18 тис.

Джерело: https://t.me/vekha/90355

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