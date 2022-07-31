Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув власник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський
У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.
Про це Новинам-N повідомило джерело у Миколаївській міській раді.
Вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина.
Подробиці трагедії поки що з’ясовуються.
Олексій Опанасович Вадатурський з 1991 року – беззмінний генеральний директор сільськогосподарського підприємства Нібулон, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва.
У червні 2020 року Forbes Україна оцінив статки Вадатурського в 450 мільйонів доларів.
Джерело: hromadske.radio