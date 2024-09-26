Вокруг враги. Теперь официально на россии

Преамбула. На россии все реально печально - в качестве альтернативы суду в Гааге там придумали свой «суд», согласно которому теперь любого гражданина в мире можно подвести под «статью» за «дискредитацию» русского рейха

Давайте сначала посмотрим на то, как это все звучит «официально», а после сделаем короткие выводы

Правительство рф подготовило положительный отзыв на предложение ввести уголовную ответственность за "русофобию" за границей. Под «русофобией» «законодатели» понимают «дискриминацию российских граждан иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней».

В проекте говорится также о том, что «судить» по подобным «статьям» российские «суды» могут заочно, без присутствия подсудимых.

«Законопроектом» который одобрил «кабинет министров» рф, предлагается внести в часть третью статьи 12 «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов рф» Уголовного кодекса изменение, согласно которому действие «уголовного закона» будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в россии, совершивших «преступление» вне пределов рф, в том числе в отношении соотечественников, не являющихся гражданами рф

«Законопроектом» также предлагается дополнить УК статьей 136.1 "русофобия", предусматривающей ответственность за «дискриминационные действия», совершенные за пределами территории рф, иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина рф, постоянно проживающего на россии лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином рф (часть первая), и за публичные призывы к совершению указанных «дискриминационных действий» (часть вторая).

Предлагается также часть пятую «статьи» 247 "Участие подсудимого" Уголовно-процессуального кодекса рф дополнить положением, устанавливающим возможность в исключительных случаях проводить «судебные разбирательства» по «уголовным делам» о ряде «преступлений» небольшой и средней тяжести в отсутствие «подсудимого»

Теперь к сути. Фактически на россии собрались «судить» всех, кто публично не согласен с политикой рф, не смотря на то, гражданином какой страны человек является и где находится.

Да, это абсолютно неадекватно и не имеет ничего общего с реальностью, но… но посмотрите на средний возраст пенсионеров в кремле - они хоть завтра готовы одеть галстуки и шорты, чтобы почувствовать себя молодыми пионерами. Поэтому предлагаю не обсуждать психические болезни недобитых чекистов, а прикинуть то, что они реально могут сделать, благодаря этому «закону»

Начнем с простого - я б рекомендовал пересмотреть весь список стран, с которыми «дружит» рф и с которыми имеет соглашение об экстрадиции. На всякий случай. Ибо Беларусь - это одно, а вот из условного Египта отправиться на судилище на территорию рф, как-то не особо хочется. Ну или из той же Турции (но это не точно)

И здесь вопрос не в том, что появились страхи об экстрадиции на россию, а в целесообразности подобных поездок. Ну и собственную тупость тоже никто не отменял - если ты какого-то черта поехал в Северную Корею, тебя там задержали и собираются отправить на рашку, то дебил, в первую очередь, ты.

С другой стороны, нужно смотреть законодательство стран, с которыми рф дружит + искать дырки в законах. Но это больше к нашим юристам международникам, а не ко мне

Второе. Группа риска номер один - Грузия, Казахстан. По крайней мере, мне так кажется. Про Беларусь писать не хочу, ибо если человека задержали там, это к психологу сначала.

Также в списке, где тебя однозначно выдадут рф, тупо все страны таежного союза + Венесуэла, африканцы, которые дружат с рф, Иран. Турция и Египет под вопросом, но не факт, шо не выдадут. Сербия не захочет ввязываться в скандал, хоть там и президент ватан, Болгария тоже

Повторюсь, вопрос не том, что не рекомендуется ездить куда-то или вообще не ездить, а в том, хватит ли времени на помощь консульства Украины, пока тебя не отправили спецрейсом на рашку

Просто представьте ситуацию в вакууме: 5 утра, по требованию правительства рф тебя задержали в аэропорту страны ххх. Успеет ли консульство Украины за тебя вписаться и дадут ли тебе вообще возможность связаться с дипломатами?

Отож

Поэтому я б взвешивал все риски, прежде чем куда-то ехать.

С другой стороны, экстрадиция на россию - это пи$дец какой политический скандал + это не заказать пиццу, не так быстро, как хочется. Вопрос лишь в том, что предложат за конкретного человека кацапы стране, которая вписалась в подобный блудняк, и чи могут ли они это сделать технически быстро, ибо здесь случай а-ля -хочу вые@ать мисс мира и быстро.

Далее. Подобный «закон» означает для выехавших кацапов фактически охоту за их головами. Хорошо это или плохо? Мне, если честно, насрать. Я в данном контексте вижу лишь возможность внедрения очередного «нетакого» русского, используя инструменты, а-ля - он/она в расстрельных списках рф находится- или же фейковое покушение на товарища в гражданском.

Значит ли это то, что россияне открыто объявили войну всем украинцам зарубежом? Скорее нет, чем да

Объясню почему. Вспомните пример того же Скрипаля, которого хотели без шума и пыли устранить супер-пупер киллеры рф и шо с этого получилось.

Это значит шо киллеров на подобные мероприятия и вообще оперативников на всех не хватит у рф + дерьмовое качество исполнителей. Ну и самое главное - нету цели уничтожить всех тех, кто против рф зарубежом. Главная цель - запугать остальных.

Соответственно, имеем конфликт пенсионера, который хочет, но не всегда может. Поэтому я б не паниковал раньше времени, ибо, переживать по-настоящему нужно не украинцам, а выехавшей пиздоте, по типу ундрушей луханских, работающих на спецслужбы рф. Причина - в их смертях очень удобно обвинить спецслужбы Украины и использовать обнуление подобных персонажей в интересах рф

Вопрос лишь в том, кого товарищи выберут в качестве жертв: дмитрука, кілю азірова, олешко или того же условного арестовича. Правда, выход есть у них всех - бежать в консульство Украины уже сегодня и писать чистосердечное. Можно это делать даже уже. Бегите, пидары, бегите - не все успеют это сделать. На старт, блядь!

Далее. То же самое касается и агентов влияния рф по типу орбана, фицо и более мелких персонажей среди рублевых европейцев - в их смертях или покушениях удобно обвинить Украину + юзать по максимуму тезис о том шо «Украина - террористическое государство».

Да, шанс на то шо узкие замахнутся на условного Вучича реально малы, но среди клоунов меньше рангом хватает тех, кого товарищам можно ебнуть хоть сегодня и раскрутить медийно тему убийства «журналиста» либо «активиста». Выход для вышеназванных персонажей тот же шо и хохлов, работающих на рф - бежать в посольство Украины уже сегодня, просить предоставить возможность публично покаяться и дать показания против спецслужб рф. Правда, времени мало у них

Но это не мои проблемы

Ну и коротко о душевных болезнях высшего руководства рф, которое на полном серьезе считает шо подобный «закон» им чем-то поможет. Фактически мы видим истерику русского рейха, который, в эпоху интернета, хочет попытаться с помощью террора закрыть рты всем тем, кто обличают военные преступления рф в Украине. Сказать шо это нереально - это ничего не сказать, но…

Но что еще делать остается москве, которая не может оставить мир без интернета и которая до сих пор живет в то время, когда новости появлялись лишь тогда, когда был одобрямс кгб? Пенсы не хотят осознавать шо мир изменился в техническом плане и этот процесс нельзя остановить. Соответственно, действовать они могут лишь так, как из учили в кгб - уничтожить, посадить или запугать. Все

Эпилог или зачем так много букв. Нет, это не попытка запугать или еще что-то. Вопрос в понимании рисков, которые были, есть и будут до того времени, пока рф не капитулирует.

И да, напоминаю, миру пытаются угрожать те, у кого школьники совсем недавно сожгли вертолет. Или вертолеты (не помню точно)

Поэтому, как мне кажется, данное заявление больше для внутренней аудитории, чем для всего мира - Моссад никому не угрожает, там люди просто молча делают, а не харкают агрессивной слюной с экранов тв

Угрожалка у кое-кого не выросла еще. Похрюкают в ватовизоре, шоб росбыдло порадовалось и на том все закончится

Джерело: https://t.me/gistapapapa/99028

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