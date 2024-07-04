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Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа повідомити Києву подробиці його плану завершення війни росії проти України
- "Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - наголосив президент України в інтерв'ю Bloomberg.
Він також відкинув твердження щодо "глухого кута" у бойових діях. За його словами, військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж це було кілька місяців тому, і новий наступ - це питання озброєння бригад.
Водночас Зеленський висловив розчарування тим, що Україні доводиться надто довго чекати на постачання нових озброєнь.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24659