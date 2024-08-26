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Воїни СБУ до Дня Незалежності влаштували «святкові феєрверки» окупантам
Лише за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:
▪️ 14 танків
▪️ 14 ББМ
▪️ 25 артсистем та 3 РСЗВ
▪️ 1 систему ППО та 3 системи радіоелектронної боротьби
▪️ 214 одиниць автотранспорту
▪️ 23 БпЛА та 20 антен зв’язку
▪️ 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію
▪️ 3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами
А також було знищено 241 окупанта.
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/SBUkr/12741