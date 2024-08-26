Воїни СБУ до Дня Незалежності влаштували «святкові феєрверки» окупантам

Лише за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

▪️ 14 танків

▪️ 14 ББМ

▪️ 25 артсистем та 3 РСЗВ

▪️ 1 систему ППО та 3 системи радіоелектронної боротьби

▪️ 214 одиниць автотранспорту

▪️ 23 БпЛА та 20 антен зв’язку

▪️ 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію

▪️ 3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами

А також було знищено 241 окупанта.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/SBUkr/12741

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