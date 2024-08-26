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Воїни СБУ до Дня Незалежності влаштували «святкові феєрверки» окупантам

Воїни СБУ до Дня Незалежності влаштували «святкові феєрверки» окупантам

Лише за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

▪️ 14 танків

▪️ 14 ББМ

▪️ 25 артсистем та 3 РСЗВ

▪️ 1 систему ППО та 3 системи радіоелектронної боротьби

▪️ 214 одиниць автотранспорту

▪️ 23 БпЛА та 20 антен зв’язку

▪️ 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію

▪️ 3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами

А також було знищено 241 окупанта.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/SBUkr/12741

Новости портала «Весь Харьков»

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