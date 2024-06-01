Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 87

Вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой

Вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой

Казалось бы, будни войны, но есть немаловажный нюанс. Кадры сняты на Харьковской окружной автодороге. При этом трал некоторое время сопровождал разведывательный беспилотник-цельуказатель для “Ланцет”.

Это один из ярчайших примеров того, что разговоры о размещении в Харьковской области ЗРК Patriot это разговоры о том, как угробить дорогущую систему ПВО на счёт 3… 2… 1… пока воздушное пространство не будет полностью закрыто от разведывательных БПЛА и в целом – малогабаритных воздушных объектов РОВ, что можно сделать посредством насыщения района комплексами малого радиуса действия.

То есть, первоначально не “Patriot закроет Харьков”, а “ЗРК малого радиуса закроют Харьков и заодно и Patriot”

Но, как мы видим по наглядному примеру, проблема не решена, а про ЗРК малого и среднего радиуса действия, которых на боевом дежурстве и на складах наших партнёров довольно таки много, как и ракет к ним, не так громко звучат запросы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21843

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф
Сегодня 08:56    38
Німеччина передає Україні ще один комплекс протиповітряної оборони Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро
Сегодня 08:46    47
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2024 року
Сегодня 08:28    61
Збито 35 ракет та 46 ударних БПЛА
Сегодня 08:23    66
На локомотивах у Литві замість російських бортових систем встановлять українські
Сегодня 08:14    74
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника голови Рівненської облради
Сегодня 08:03    84
росія відібрала у західних компаній сотні мільйонів євро: список бізнес-жертв режиму путіна
Сегодня 07:52    99
486 мільярдів доларів потрібно на відбудову України
Сегодня 07:46    79
27 років тому росія підписала з Україною Договорів про партнерство, якого не стала дотримуватися
Сегодня 07:41    91
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:36    88
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 