Вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой

Казалось бы, будни войны, но есть немаловажный нюанс. Кадры сняты на Харьковской окружной автодороге. При этом трал некоторое время сопровождал разведывательный беспилотник-цельуказатель для “Ланцет”.

Это один из ярчайших примеров того, что разговоры о размещении в Харьковской области ЗРК Patriot это разговоры о том, как угробить дорогущую систему ПВО на счёт 3… 2… 1… пока воздушное пространство не будет полностью закрыто от разведывательных БПЛА и в целом – малогабаритных воздушных объектов РОВ, что можно сделать посредством насыщения района комплексами малого радиуса действия.

То есть, первоначально не “Patriot закроет Харьков”, а “ЗРК малого радиуса закроют Харьков и заодно и Patriot”

Но, как мы видим по наглядному примеру, проблема не решена, а про ЗРК малого и среднего радиуса действия, которых на боевом дежурстве и на складах наших партнёров довольно таки много, как и ракет к ним, не так громко звучат запросы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21843

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