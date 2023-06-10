ВСУ на Бахмутском направлении за сутки продвинулись местами на 1,2 км

ВСУ на Бахмутском направлении за предыдущие сутки продвинулись местами на 1,2 км, - спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

«Мы наносим удары, проводим штурмовые действия. За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись до 1,2 км. Это все проводится в рамках оборонной операции, которая длится уже много месяцев. Главная задача - максимально выбивать вражеский потенциал. Раньше мы это делали с «Вагнером», теперь - с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями» - сказал Череватый.

Представитель восточной группировки отметил, что враг находится в ожидании, не зная, где и когда украинские подразделения будут наносить удары.

Замминистра обороны Анна Маляр в свою очередь отметила, что «на всех участках фронта ситуация напряженная»:

По ее информации, эпицентр боевых действий находится на востоке нашего государства. Тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия. В то же время, по всем направлениям враг наносит авиационные удары и совершает артиллерийские и минометные обстрелы.

Джерело: https://t.me/u_now/100357

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