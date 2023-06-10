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ВСУ на Бахмутском направлении за сутки продвинулись местами на 1,2 км

ВСУ на Бахмутском направлении за сутки продвинулись местами на 1,2 км

ВСУ на Бахмутском направлении за предыдущие сутки продвинулись местами на 1,2 км, - спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

«Мы наносим удары, проводим штурмовые действия. За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись до 1,2 км. Это все проводится в рамках оборонной операции, которая длится уже много месяцев. Главная задача - максимально выбивать вражеский потенциал. Раньше мы это делали с «Вагнером», теперь - с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями» - сказал Череватый.

Представитель восточной группировки отметил, что враг находится в ожидании, не зная, где и когда украинские подразделения будут наносить удары.

Замминистра обороны Анна Маляр в свою очередь отметила, что «на всех участках фронта ситуация напряженная»:

По ее информации, эпицентр боевых действий находится на востоке нашего государства. Тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия. В то же время, по всем направлениям враг наносит авиационные удары и совершает артиллерийские и минометные обстрелы.

Джерело: https://t.me/u_now/100357

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