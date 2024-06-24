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Втрати окупантів за тиждень: більше 8 тисяч осіб та майже 200 одиниць бронетехніки

Втрати окупантів за тиждень: більше 8 тисяч осіб та майже 200 одиниць бронетехніки

За тиждень з 16 по 23 червня росія втратила у війні в Україні 8050 військових. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника за період 16-23 червня орієнтовно склали:

● особового складу 8050 осіб ліквідовано,

● танків – 63 одиниці,

● бойових броньованих машин – 129 од.,

● артилерійських систем – 282 од.,

● РСЗВ – 4 од.,

● засобів ППО – 10 од,

● БПЛА оперативно-тактичного рівня – 196 од.,

● крилатих ракет – 25 од.,

● автомобільної техніки та автоцистерн – 281 од.,

● спеціальної техніки – 52 одиниці.

Джерело: sprotyv.info

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