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Втрати окупантів за тиждень: більше 8 тисяч осіб та майже 200 одиниць бронетехніки
За тиждень з 16 по 23 червня росія втратила у війні в Україні 8050 військових. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати противника за період 16-23 червня орієнтовно склали:
● особового складу 8050 осіб ліквідовано,
● танків – 63 одиниці,
● бойових броньованих машин – 129 од.,
● артилерійських систем – 282 од.,
● РСЗВ – 4 од.,
● засобів ППО – 10 од,
● БПЛА оперативно-тактичного рівня – 196 од.,
● крилатих ракет – 25 од.,
● автомобільної техніки та автоцистерн – 281 од.,
● спеціальної техніки – 52 одиниці.
Джерело: sprotyv.info