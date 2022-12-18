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У Франції помер російський мільярдер і підприємець Дмітрій Зєлєнов

У Франції помер російський мільярдер і підприємець Дмітрій Зєлєнов

Згідно з оприлюдненою інформацією, 9.12.2022, Зєлєнов приїхав на вечерю до друзів. Після опівночі йому стало погано на сходах. Він впав через перила і вдарився головою. Зєлєнова відвезли в реанімацію, а о сьомій ранку 10 грудня поліція повідомила друзям Зеленова, що він помер, не приходячи до тями.

Дмітрій Зєлєнов був співвласником групи компаній «Дон-Строй», одного з найбільших будівельних підрядників Москви кінця 1990-х — початку 2000-х років.

Компанія першою почала будівництво елітних і багатоповерхових житлових комплексів в Москві.

Некогда Зеленов входил в список российских миллиардеров Forbes, но после мирового финансового кризиса 2008 года лишился компании из-за долгов.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus

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Темы: росія

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