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У Харкові протягом п’яти років після обрізки загинула алея тополь

У Харкові протягом п’яти років після обрізки загинула алея тополь

У Харкові на провулку Фейєрбаха повністю загинули 22 тополі, які кронували у 2018 році. Про це повідомляє проєктно-дослідна група «Інший шлях». (https://hmarochos.kiev.ua/2023/06/08/u-harkovi-protyagom-pyaty-rokiv-pislya-obrizky-zagynula-aleya-topol/)

Комунальні служби пояснювали обрізку благоустроєм території. Через 14 місяців після обрізки було помічено, що з 22 тополь загинуло вісім, тобто майже 40%. Наразі ж усі 22 тополі померли і в провулку висаджені замість дерев клумби.

«Як не дико це звучить, але потрібно ще зафіксувати загибель дерева, а воно відбувається не відразу. Розрахунок простий – дерево відразу не загине, а через рік-два розпал пристрастей спаде, багато забудеться, люди не залізні, у них є інші справи»

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/112410

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