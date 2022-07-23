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У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

Рашисти розбомбили 30 нових турецьких автобусів та десятки нових тролейбусів. Наслідки квітневого обстрілу депо. Зараз парк громадського транспорту на ремонті.

"Найбільшого обстрілу підприємство зазнало 3 квітня поточного року. Внаслідок обстрілу у нас було пошкоджено 58% нашого тролейбусного парку. Основні пошкодження - це скло, кузовна обшивка, автошини, дахове обладнання, тягові контейнери, акумуляторні батареї. Прикро те, що це практично новий рухомий склад. Місто прикладало багато зусиль, щоб оновити рухомий склад. У нас 91 тролейбус, це нові тролейбуси «Богдан», яким трохи більше 2 років.

Перед війною місто Харків придбало сучасних автобусів турецького виробництва «Карсан» у кількості 150 одиниць. З цих 150 одиниць, внаслідок обстрілу, як і тролейбусів на території тролейбусного депо, де частина автобусів прибувала і за межами території депо, 30 автобусів було пошкоджено так, що вони вже не підлягають відновленню. 70% автобусів було пошкоджено, зараз залишилося відновити близько 40 автобусів.

Те, що можна робити, робиться. Як ви бачите, у місті Харкові на автобусних маршрутах працюють автобуси із зашитими ДСП отворами під скло. На жаль, іншого виходу немає, тому що того скла, яке потрібне, у нас у Харкові поки що немає" - розповів Валерій Ковтун, начальник технічного відділу одного з тролейбусних депо міста Харкова.

У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)

Джерело: redpost.com.ua

Фото: Василь Голосний

Новости портала «Весь Харьков»

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