У Кабміні прогнозують нову хвилю переселенців

Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук прогнозує нову хвилю внутрішнього переміщення зі сходу на захід України, що почнеться напередодні опалювального сезону.

Джерело: Верещук в етері національного телемарафону, "Суспільне"

Деталі: За словами віцепрем’єрки, Запорізька область і місто Енергодар в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання, і відновити його поки немає можливості.

У зв'язку з цим жителі будуть змушені їхати і шукати притулок на заході України.

Верещук додала, що зареєстровані тільки 4,5 мільйона переселенців, хоча насправді йдеться про майже 7 мільйонів людей.

Цьому передувало: Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованих регіонів на півдні України евакуюватися, щоб не наражатися на небезпеку й полегшити роботу ЗСУ проти російських загарбників.

Джерело: pravda.com.ua

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