Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 98

У Києві на Шулявці впали декілька прогонів нового Дегтярівьского мосту

У Києві на Шулявці впали декілька прогонів нового Дегтярівьского мосту

У КМДА повідомили, що причиною падіння став обвал балок під час монтажу. На місці працюють фахівці, попередньо жертв та постраждалих немає.

Будівництво на Дегтярівському шляхопроводі почалося у липні. Планувалося майже вдвічі розширити міст, щоб облаштувати тротуари та велосипедні доріжки.

Завершити основні будівельні роботи планували до кінця року.

За інформацією активіста Стерненка, будівництво мосту коштувало 1 мрд гривень, частини, що впала — 300 млн.

Фото/відео: "Киевский Движ", "Реальный Киев"

Джерело: https://t.me/znua_live/114993

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Крим — це Україна, а National Geographic цього не знає
Сегодня 10:01    114
Мережею шириться новина, що Папу Римського нібито внесли до бази українського «Миротворця». Це не так
Сегодня 09:35    88
30 вересня 1990 року на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся 300-тисячний мітинг українців проти нового Союзного договору з росією
Сегодня 09:22    106
россия уже развернула 25 армию на Лимано-Купянском направлении
Сегодня 09:09    115
За минулу ніч знищено 16 з 30 ударних дронів
Сегодня 08:54    93
Ночью рф массово атаковала Черкасскую область дронами: подробности
Сегодня 08:50    118
Такер Карлсон і не тільки: хто поширює російську пропаганду в США
Сегодня 08:34    90
Болгария до конца ноября запретит импорт украинского подсолнечника
Сегодня 08:22    83
Сьогодні День захисників та захисниць України
Сегодня 08:21    85
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:18    98
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 