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У Києві на Шулявці впали декілька прогонів нового Дегтярівьского мосту
У КМДА повідомили, що причиною падіння став обвал балок під час монтажу. На місці працюють фахівці, попередньо жертв та постраждалих немає.
Будівництво на Дегтярівському шляхопроводі почалося у липні. Планувалося майже вдвічі розширити міст, щоб облаштувати тротуари та велосипедні доріжки.
Завершити основні будівельні роботи планували до кінця року.
За інформацією активіста Стерненка, будівництво мосту коштувало 1 мрд гривень, частини, що впала — 300 млн.
Фото/відео: "Киевский Движ", "Реальный Киев"
Джерело: https://t.me/znua_live/114993