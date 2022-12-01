У листопаді українська ІТ-армія «поклала» понад 900 онлайн-ресурсів рф

Серед них – центральний банк

Розхитування економіки держави-терориста і деморалізація росіян триває, повідомили у Мінцифри.

На яких напрямках, зокрема, попрацювали кібер-воїни:

● Військторги та магазини дронів і радіоприладів. DDoS-атаки спрямували на профільні магазини, щоб позбавити окупантів змоги придбати якісне спорядження.

● Атака на центробанк росії. Розкрито дані персоналу банку, спеціалізовані системи та вихідні файли, опубліковано інформацію про банківські операції міноборони рф, персональні дані загарбників, номери телефонів, рахунків і банківських карток.

● Платформа пропутінських волонтерів «добро». У відкритий доступ потрапила інформація про 650 тисяч учасників.

Джерело: https://t.me/spravdi/21810

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