У листопаді українська ІТ-армія «поклала» понад 900 онлайн-ресурсів рф
Серед них – центральний банк
Розхитування економіки держави-терориста і деморалізація росіян триває, повідомили у Мінцифри.
На яких напрямках, зокрема, попрацювали кібер-воїни:
● Військторги та магазини дронів і радіоприладів. DDoS-атаки спрямували на профільні магазини, щоб позбавити окупантів змоги придбати якісне спорядження.
● Атака на центробанк росії. Розкрито дані персоналу банку, спеціалізовані системи та вихідні файли, опубліковано інформацію про банківські операції міноборони рф, персональні дані загарбників, номери телефонів, рахунків і банківських карток.
● Платформа пропутінських волонтерів «добро». У відкритий доступ потрапила інформація про 650 тисяч учасників.
Джерело: https://t.me/spravdi/21810