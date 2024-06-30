У Міноборони білорусі заявили про зростання напруженості на кордоні з Україною

"В последние недели наблюдаем ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины", — начальник Генштаба – первый замминистра обороны беларуси Павел Муравейко.

"В Овруч на ровенско-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ вблизи госграницы всегда настораживает.

Обстановка сложная, однако принимаются все возможные меры для контроля за ситуацией", — заявил Муравейко.

**Невдомек генерал-майору Муравейко, как может Украина защищать свои границы от соседки, сдавшей свою территорию в "аренду" агрессору с первых дней широкомасштабной войны.

Джерело: https://t.me/znua_live/155135

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