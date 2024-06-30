Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 91

У Міноборони білорусі заявили про зростання напруженості на кордоні з Україною

У Міноборони білорусі заявили про зростання напруженості на кордоні з Україною

"В последние недели наблюдаем ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины", — начальник Генштаба – первый замминистра обороны беларуси Павел Муравейко.

"В Овруч на ровенско-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ вблизи госграницы всегда настораживает.

Обстановка сложная, однако принимаются все возможные меры для контроля за ситуацией", — заявил Муравейко.

**Невдомек генерал-майору Муравейко, как может Украина защищать свои границы от соседки, сдавшей свою территорию в "аренду" агрессору с первых дней широкомасштабной войны.

Джерело: https://t.me/znua_live/155135

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В террористической тактике без перемен
Сегодня 09:10    21
«Проблема масштабная» ― українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну
Сегодня 08:58    42
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 червня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:56    48
Харківщина, 30 червня
Сегодня 08:50    41
Южная Корея запретила экспортировать в россию и Беларусь еще 243 наименования товаров
Сегодня 08:47    53
З полону звільнили ще 10 українців, – ексклюзивне відео СБУ
Сегодня 08:35    58
Тайвань представив катер-камікадзе, натхненний успіхами України
Сегодня 08:23    76
Вже 40 потопельників знайшли в районі річки Тиса, — речник ДПСУ Демченко. За такие беруть уже до 18000 доларів...
Сегодня 08:00    102
Моравецький оцінив можливість нападу путіна на Польщу
Сегодня 07:49    95
Масштаби та розмах таємних операцій росії за кордоном досягли небаченого рівня
Сегодня 07:38    92
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 