На тлі послаблення позицій росії та її проксі-сил на Африканському континенті, ворожі спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави.

Зокрема, кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки “трофейної” зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК “ваґнер» під час війни в Україні.

Мета подібних публікацій ― дискредитація України та партнерів; звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Також кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли росія веде геноцидну війну в самій Україні.

Водночас у зв'язку з релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території білорусі.

Підкреслюємо, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких дій, пов'язаних з незаконним обігом зброї.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»