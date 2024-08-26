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У МЗС закликали світ покарати рф за удар по Краматорську, де постраждали журналісти

У МЗС закликали світ покарати рф за удар по Краматорську, де постраждали журналісти

У МЗС закликали покарати росію за обстріл Краматорська в суботу, у результаті якого постраждали журналісти іноземних ЗМІ.

Про це заявив у неділю речник міністерства Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що цілеспрямовані удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою росії.

"Ще один жахливий і цілеспрямований російський обстріл житлових кварталів Краматорська стався минулої ночі, в результаті якого були поранені журналісти іноземних ЗМІ, які перебували в готелі… Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", – написав Тихий у соцмережі Х (Twitter), опублікувавши відео наслідків обстрілу.

Агентство Reuters повідомило, що внаслідок російського удару зник безвісти один член команди агентства, яка висвітлювала війну в Україні, а ще двоє були госпіталізовані. Загалом у готелі "Сапфір", що постраждав від обстрілу, проживала команда із шести членів агентства Reuters.

Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка висвітлює війну з 2014 року. Вона проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару. Останнім часом Андрушевська займалася документуванням воєнних злочинів росії на території України та наданням допомоги українській армії.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що в результаті удару рф постраждали троє осіб – журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську. Прокуратура повідомляє, що війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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