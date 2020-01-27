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У прикордонні Одещини правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

У прикордонні Одещини правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

Залучивши до обшуку службову собаку, правоохоронці виявили в господарському приміщенні будинку дві гвинтівки СВТ-40,чотири магазини до них та близько 200 боєприпасів.

Сьогодні співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління спільно з військовослужбовцями Білгород-Дністровського прикордонного загону, представниками Біляївського відділу Нацполіції та карного розшуку ГУНП в Одеській області, в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали суду на проведення слідчих дій проведено обшуки в одному з домоволодінь у селищі Мирне Біляївського району Одеської області.

Залучивши до обшуку службову собаку, правоохоронці виявили в господарському приміщенні будинку дві гвинтівки СВТ- 40, чотири магазини до них та близько 200 боєприпасів. Від будь-яких пояснень щодо виявленої зброї 56-річний мешканець будинку відмовився.

Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертно-криміналістичну експертизу. За фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У прикордонні Одещини правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

У прикордонні Одещини правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

У прикордонні Одещини правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

У прикордонні Одещини правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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