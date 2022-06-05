У рф заявили, що регулярно «збивають літаки з західною зброєю» над Одесою. В Україні рознесли цей фейк

4 червня спікер міноборони рф конашенков зробив заяву про буцімто падіння біля Одеси українського літака, який доставляв озброєння і боєприпаси.

«Засобами ППО в районі Одеси збитий літак військово-транспортної авіації повітряних сил України, що доставляв озброєння і боєприпаси».

Це вже не перша така його заява. Схожу брехню спікер міноборони рф транслював 17 квітня і 26 травня.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук відреагував на цю інформацію: «Ми це спростовуємо і над цим сміємося. Вони такими заявами намагаються для своєї аудиторії компенсувати успіхи українських Збройних сил саме в плані протидії ворожій авіації, бо це ми збиваємо їх гелікоптери, літаки, знищуємо російські ракети в повітрі».

Також брехню конашенкова заперечили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. «Це фейк. Якщо вірити їхнім заявам, то вони вже як мінімум дві українські армії знищили», — сказав речник командування Юрій Ігнат.

Якщо не можеш домогтися реальних успіхів на полі бою — вигадай їх. Інакше кривавий тиран у кремлі почне щось підозрювати...

Источник: https://t.me/spravdi/9938

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