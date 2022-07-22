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У росії спалах лихоманки Ку: в СРСР її використовували як біологічну зброю

У росії спалах лихоманки Ку: в СРСР її використовували як біологічну зброю

У прикордонній з Україною Ростовській області рф зафіксували спалах захворюваності на лихоманку Ку.

Про це повідомляє Vlasti.net з посиланням на російські ЗМІ.

Люди нібито заразилися від кліщів.

Загалом в управлінні санітарного відомства уточнили, що після укусу кліщів до медичних закладів області звернулося майже 3500 осіб, із них 1300 – діти до 14 років.

Крім лихоманки Ку, в регіоні зареєстровано 22 випадки захворювання Кримською геморагічною лихоманкою, 7 випадків іксодового кліщового бореліозу та один випадок туляремії.

Хвороба починається гостро з раптової появи ознобу, температура швидко досягає 39-40 градусів. З’являються сильний головний біль, загальна слабкість, розбитість, безсоння, сухий кашель, біль у м’язах, особливо в попереку, біль у суглобах. Дуже характерні болючість при русі очима, біль у очних яблуках. У частини хворих бувають запаморочення, нудота та блювання.

Лихоманка Ку може призвести до серйозних ускладнень: ендокардиту, гепатиту, енцефалопатії, міокардиту, артриту, а в деяких випадках до смерті.

Збудник лихоманки Ку використовувався СРСР як зброя у Другій світовій війні.

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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