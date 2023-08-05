У россиян вырисовывается другая проблема, о которой пока особо громко не говорят

Ведь одного из тех, кто попытался, генерала Попова, отправили куда подальше.

Артиллерия.

После трёх месяцев катастрофических потерь в артиллерии, российский ВПК выбыл из обоймы компенсационных возможностей.

Дело в том, что возможности российского ВПК по снятию с консервации и восстановлению буксируемой ствольной артиллерии в пределах 200 - 300 единиц в месяц.

До мая 2023 этот потенциал по буксируемым гаубицам, особенно с учётом пиковых возможностей, полностью не только покрывал ежемесячные потребности компенсации потерь, но и превышал их! Ведь средний показатель потерь ствольной артиллерии РОВ за 14 месяцев составлял 200 стволов.

Благодаря таким показателям, российский ВПК, без особого напряга, смог не только компенсировать каждый месяц потери, но и наращивать время от времени потенциал на +100 стволов.

Но в мае всё изменилось. За 3 месяца, май, июнь и июль, средний показатель потерь ствольной артиллерии составил 640.

То есть, за 3 месяца было уничтожен не только стандартный объём, соответствующий прошлым 14 месяцам, но и превышен этот показатель более чем в 3 раза, нивелировав тем самым прирост минувшего периода.

В артиллерийских войсках РОВ в этой связи начинает ощущаться, скажем так, своеобразная гойда.

Артиллерия продолжает пока выполнять свои функции за счёт созданного резерва, но резерв практически исчерпан, а компенсационные возможности ВПК россии выше не прыгнут, что указывает на приближающегося пушного зверька, примерно, на рубеже августа и сентября.

Гойда!

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»