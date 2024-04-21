«У Слов'янську ліквідовано французьких найманців». Це – неправда

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Брехня: російські війська завдали удару по розташуванню українських артилеристів і, найімовірніше, там були французи, які привезли для ЗСУ установки CAESAR. Про це пише пропагандистський Telegram-канал.

Правда: насправді такі заяви кремлівських пропагандистів – це цинічна спроба «виправдати» терористичний удар по Слов'янську 15 квітня. Окупанти обстріляли місто ракетою-бомбою «Гром-Е1», пошкодили два багатоквартирні будинки, заклад освіти і будівлю банку.

Такою ж маніпуляцією пропаганда виправдовувала удар 16 січня по Харкову. Тоді розслідувачі проєкту All Eyes on Wagner зазначали, що новина поширювалася на тлі новин про надання українцям французьких ракет.

- Франція не має найманців ні в Україні, ні деінде, на відміну від деяких інших, – цитує французьке МЗС Reuters.

Крім того, у березні Міноборони Франції спростувало заяву голови служби зовнішньої розвідки рф наришкіна щодо нібито введення французьких військ в Україну.

Джерело: https://t.me/spravdi/38077

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