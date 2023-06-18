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У смт Партизани Генічеського району влучання по складу боєприпасів окупантів

У смт Партизани Генічеського району влучання по складу боєприпасів окупантів

У смт Партизани Генічеського району після вибухів в повітря здіймається дим. Попередньо, є влучання по позиціях окупантів.

Інформацію місцевих пабліків підтверджує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того, повідомляється про вибухи в Лазурному та Риковому на Херсонщині. В останньому — влучання по складу боєприпасів окупантів. Детонація триває досі (перше фото).

Фото: Петро Андрющенко, Николаевский Ванек

Джерело: https://t.me/znua_live/98485

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