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«У США вважають, що війна в Україні закінчиться на умовах рф». Це – неправда

«У США вважають, що війна в Україні закінчиться на умовах рф». Це – неправда

Брехня: війна в Україні закінчиться на умовах, які продиктує росія після повного краху ЗСУ. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на військового експерта, колишнього морського піхотинця ЗС США Браяна Берлетика.

Правда: Берлетик – псевдоексперт, який розповсюджує російську пропаганду. Зокрема, він розповідає англомовній і російськомовній публіці про те, що українські військові «вбивають власне населення, щоб підставити росію».

Також раніше він стверджував, що Україна продовжить втрачати свої регіони.

Довіряти «прогнозам» такої людини банально немає сенсу, адже він лише озвучує тези, вигідні росії. Це – його приватна думка (ймовірно, проплачена кремлем), а не позиція США в цілому.

Наразі причин думати, що Сили оборони чекає «повний крах» немає. Українська армія тримає оборону та завдає окупантам значних втрат.

Джерело: https://t.me/spravdi/36135

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