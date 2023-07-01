«У ЗСУ буде дефіцит зброї», а «влада саботує армію на фронті та в тилу» - ворожа пропаганда
Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій
Прокремлівські Telegram-канали 26-28 червня поширювали такі наративи:
▶️ «Вагнерівці» продовжать бути російською проксі-групою. Мовляв, вони навчатимуть армію білорусі та створять загрозу Польщі. Канали то стверджували, що у заколоті винен лише пригожин, то критикували військово-політичне керівництво росії.
▶️ Дискредитація контрнаступу. Пропагандисти стверджують, що ЗСУ зазнають великих втрат на російських мінних полях і не мають шансів на перемогу. Додають, що Україна зіткнеться із проблемою дефіциту зброї, а українська влада саботує армію на фронті та в тилу.
▶️ Україна – failed state. Канали звинувачують Укроборонпром у корупції та пишуть, що Україні загрожують епідемії.
▶️ Інші маніпулятивні історії. Мовляв, Україна підриває православні цінності та переслідує волонтерів.
Джерело: https://t.me/spravdi/30972