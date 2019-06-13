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Учительница в Екатеринбурге заставила весь класс писать слово «жопа»

Учительница в Екатеринбурге заставила весь класс писать слово «жопа»

В Екатеринбурге сделали выговор учительнице лицея имени Дягилева, которая заставила первоклассников писать слово «жопа» на доске. Преподавательница хотела вычислить ребёнка, который оставил такую же надпись на парте, пишет Е1.RU.

Учительница, желая выяснить, кто написал слово «жопа» на парте, обратилась к психологу, чтобы та помогла ей найти хулигана. Они просили детей по одному выходить к доске и писать на ней слово «жопа», а затем сверяли почерк ребёнка с почерком автора надписи на парте. В итоге, по признанию педагога, метод сработал, и ей удалось найти хулигана.

Родители, узнав об этом, пожаловались на учительницу в департамент образования Екатеринбурга.

— В классе учатся творческие дети, некоторые, возможно, даже такого слова в семье не слышали, а в образовательном учреждении заставили прописать! Я, конечно, понимаю, что дети в автобусах и на улице и не такое услышат, но, простите, в образовательном учреждении, — негодовала родительница.

В итоге учительнице после профилактической беседы сделали выговор. Она вместе с директором лицея извинилась перед родителями школьников.

Источник: breakingmad.me

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