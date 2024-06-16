российские оккупанты буквально стирают город с лица земли используя весь спектр поражающих средств, чудовищной разрушительной силы.

В симбиозе с КАБ, термобарические реактивные снаряды разбирают многоэтажную застройку по кирпичикам.

Причём, эта проблема существует ещё со времён обороны Бахмута, который разбирали аналогичным образом, но не смотря на актуальность проблемы с осени 2022, по состоянию на лето 2024 она решения так и не получила.

Думаю, уже все прекрасно знают, что ТОС-1А "Солнцепёк" это отнюдь не далекобойное оружие и его дальность ограничена максимум 6-ю километрами. В целом, контрбатарейная отработка дальнобойной, высокоточной артиллерии, особенно из района с господствующими высотами, коим является Часов Яр - это в порядке вещей. Но, нет...

Нехватка артсистем, а так же наблюдения 24/7 с высоты птичьего полёта, позволяет РОВ применять по городу даже такие уязвимые и неповоротливые системы.

Сейчас в Швейцарии проходит саммит мира и это весьма неплохая возможность напомнить сразу более чем 90 странам и 8 международным организациям о том, что самый короткий путь к миру - это победа в войне. От каждой из них хотя бы по 10 артсистем и мира по ЛБС тут же стало бы намного больше. Особенно в районе Часова Яра.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21959

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