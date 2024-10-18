Удары Украины по Крыму снижают военный потенциал рф — британская разведка

Удары Украины по территории оккупированного рф Крыма все больше снижают военный потенциал полуострова. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост, говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании.

«В число целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив», - отмечают в Минобороны Британии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44135

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