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Угрозы прорыва Киевской ГЭС нет
Разрушить ракетами дамбу Киевской ГЭС невозможно, россияне используют эту тему только для нагнетания паники.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
«Что касается плотины Киевской ГЭС – угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше», – подчеркнул Коваленко.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/41342