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Украина атаковала беспилотниками еще два спиртзавода в России

Украина атаковала беспилотниками еще два спиртзавода в России

В ночь на 28 октября украинские беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев, не уточнив, о каких объектах идет речь.

По данным телеграм-канала Shot, под удар попали два спиртовых завода. В Аннинском районе, где находится Аннинский спиртзавод, в результате атаки беспилотников на предприятии начался пожар, который охватил несколько зданий и сооружений разного назначения, а также стоявшую рядом технику, отметил Гусев.

«Ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — сообщил губернатор. Также, по его данным, за пределами завода огонь затронул два гаража с автотранспортом. Повреждения получили окна одного жилого дома и участок линии электропередач.

Другой целью дронов стал завод «Этанол-Спирт» в Новохоперском районе, пишет Shot. Один из беспилотников упал на крышу хозяйственной постройки и повредил промышленную емкость, но возгорания не произошло. Пострадал один человек. Кроме того, повреждения получили два жилых дома и одна хозпостройка, уточняет Shot.

Согласно сводке Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь над территорией России был сбит 21 украинский беспилотник. Больше всего (13) дронов было сбито в небе над Белгородской областью, шесть — над Воронежской и по одному над Курской и Воронежской.

За неделю до этого, 22 октября, украинские беспилотники атаковали три спиртзавода в России: два в Тульской области и один в Тамбовской. В том числе под удар попало одно из ведущих в стране предприятий по производству спирта этилового ректификованного — «Зернопродукт». Существенных повреждений ни один из заводов не получил, пострадавших не было.

Украинская сторона объяснила атаку тем, что спиртзаводы могут производить топливо для ракет, которыми Россия наносит удары по Украине. «Это все — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое», — говорил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

Джерело: nigroll.com

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