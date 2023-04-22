Украинский художник отказался получать премию вместе с Улицкой. Как на это реагируют на Западе

Сергей Майдуков вместе с российской писательницей Людмилой Улицкой, эмигрировавшей в Германию после начала войны, стал лауреатом престижной Премии мира имени Эриха Марии Ремарка. Ее раз в два года присуждают на родине писателя, в немецком городе Оснабрюк.

"Пока что в моей жизни достаточно российского присутствия", - пояснил свое решение Майдуков. В интервью DW он остро раскритиковал (https://p.dw.com/p/4QPyS?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe) затею организаторов свести под одной крышей украинских и российских культурных деятелей.

"Эти немецкие попытки примирения нечувствительны и несколько навязчивы, - считает Франциска Дэвис из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. - Украинцы сами решают, когда и как можно идти на примирение, нельзя их к этому принуждать".

"Горький парадокс в том, чтобы вопрошать у россиян: "Почему вы не противостоите войне и режиму?", а затем избегать тех, кто им противостоит", - считает американская культуролог из Института Катона Кэти Янг, отмечая при этом, что на эмоциональном уровне понимает украинцев.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26667

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