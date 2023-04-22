Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 173

Украинский художник отказался получать премию вместе с Улицкой. Как на это реагируют на Западе

Украинский художник отказался получать премию вместе с Улицкой. Как на это реагируют на Западе

Сергей Майдуков вместе с российской писательницей Людмилой Улицкой, эмигрировавшей в Германию после начала войны, стал лауреатом престижной Премии мира имени Эриха Марии Ремарка. Ее раз в два года присуждают на родине писателя, в немецком городе Оснабрюк.

"Пока что в моей жизни достаточно российского присутствия", - пояснил свое решение Майдуков. В интервью DW он остро раскритиковал (https://p.dw.com/p/4QPyS?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe) затею организаторов свести под одной крышей украинских и российских культурных деятелей.

"Эти немецкие попытки примирения нечувствительны и несколько навязчивы, - считает Франциска Дэвис из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. - Украинцы сами решают, когда и как можно идти на примирение, нельзя их к этому принуждать".

"Горький парадокс в том, чтобы вопрошать у россиян: "Почему вы не противостоите войне и режиму?", а затем избегать тех, кто им противостоит", - считает американская культуролог из Института Катона Кэти Янг, отмечая при этом, что на эмоциональном уровне понимает украинцев.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26667

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАБУ повідомило про підозру через корупцію в закупівлях харчів двом експосадовцям Міноборони
Сегодня 10:25    118
22 квітня 1918 року кримська група Армії УНР під командуванням полковника Петра Болбочана звільнила Крим від більшовиків
Сегодня 10:12    159
Латвія передасть Україні всі наявні у неї ПЗРК Stinger
Сегодня 09:59    112
Пентагон и Берлин объяснили, почему не дают Киеву истребители
Сегодня 09:46    176
Уряд заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців
Сегодня 09:22    135
Бутылка 700 рублей: рашист рассказал, почем им продают водку их же командиры
Сегодня 09:10    133
Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных, – глава СБУ
Сегодня 08:59    145
"Пріоритет для України зараз – наземні системи ППО, щоб забезпечити захист від російських масованих атак" - міністр оборони США
Сегодня 08:48    113
Апеляція ВАКС засудила до п’яти років ув’язнення ексчиновника з системи Мін’юсту, якого взяли на хабарі в $1000 в його останній робочий день
Сегодня 08:37    114
Орбан и его "What?"
Сегодня 08:26    202
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 