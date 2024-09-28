«Україні доведеться самотужки виплачувати багатомільярдний кредит від G7». Це – неправда

Брехня: українцям потрібно буде самотужки повертати кредит на суму €35 млрд, який збирається надати Єврокомісія за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів росії. Ця умова прописана окремим пунктом кредитного договору від ЄС. Таку новину розповсюджують російські ЗМІ та Telegram-канали.

Правда: очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нічого подібного не заявляла під час свого візиту до Києва 20 вересня, де публічно і оголосила про надання кредиту.

Фактчекери «Укрінформ» дослідили цю тему і виявили, що згадок про «повернення українцями кредиту» немає ані у дописі очільниці ЄК у соцмережі Х, ані безпосередньо в офіційному повідомленні на сайті органу.

Окрім того, про такий пункт договору не повідомляє жодне зі світових чи українських медіа.

Також у Міністерстві фінансів додали, що Україна не витрачатиме власних коштів на погашення позики у €35 млрд від Євросоюзу – погашення відбуватиметься винятково за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів росії в ЄС.

Мета поширеної росіянами брехні – викликати недовіру українців до союзників та партнерів у Європі, посіяти сумніви у правильності обраного шляху країни, а також створити в українському суспільстві відчуття зневіри, що нібито через те, що доведеться віддавати кредитну допомогу, українці роками «житимуть у злиднях».

Джерело: https://t.me/spravdi/41808

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