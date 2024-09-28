Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 83

«Україні доведеться самотужки виплачувати багатомільярдний кредит від G7». Це – неправда

«Україні доведеться самотужки виплачувати багатомільярдний кредит від G7». Це – неправда

Брехня: українцям потрібно буде самотужки повертати кредит на суму €35 млрд, який збирається надати Єврокомісія за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів росії. Ця умова прописана окремим пунктом кредитного договору від ЄС. Таку новину розповсюджують російські ЗМІ та Telegram-канали.

Правда: очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нічого подібного не заявляла під час свого візиту до Києва 20 вересня, де публічно і оголосила про надання кредиту.

Фактчекери «Укрінформ» дослідили цю тему і виявили, що згадок про «повернення українцями кредиту» немає ані у дописі очільниці ЄК у соцмережі Х, ані безпосередньо в офіційному повідомленні на сайті органу.

Окрім того, про такий пункт договору не повідомляє жодне зі світових чи українських медіа.

Також у Міністерстві фінансів додали, що Україна не витрачатиме власних коштів на погашення позики у €35 млрд від Євросоюзу – погашення відбуватиметься винятково за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів росії в ЄС.

Мета поширеної росіянами брехні – викликати недовіру українців до союзників та партнерів у Європі, посіяти сумніви у правильності обраного шляху країни, а також створити в українському суспільстві відчуття зневіри, що нібито через те, що доведеться віддавати кредитну допомогу, українці роками «житимуть у злиднях».

Джерело: https://t.me/spravdi/41808

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив участь Угорщини в китайсько-бразильській ініціативі "Друзі за мир"
Сегодня 11:46    71
Наскільки нам слід турбуватися про ядерні загрози путіна? - Фабіан Хоффманн для The Spectator
Сегодня 11:18    104
Форум "російський енергетичний тиждень" путін проводить разом із могутнім геополітичним союзником - Теодоро Обіангом Нгема Мбасого
Сегодня 11:04    105
«Ядерний щит» рф – такий же міф, як і «червоні лінії» путіна
Сегодня 10:51    119
В Україні запустили е-резидентство для ведення бізнесу іноземцями — очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Сегодня 10:38    113
СБУ затримала на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар
Сегодня 10:25    103
Жодних угод про "обмін" дітьми не було і не може бути!
Сегодня 10:12    108
Військовим треба ваша допомога — збираємо інформацію про російську ППО в єВорог
Сегодня 10:00    114
Кількість заміненого обладнання на підстанціях вже зараз дозволяє транспортувати зимові обсяги електроенергії — "Укренерго".
Сегодня 09:48    103
Зачем путину Угледар?
Сегодня 09:36    148
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 