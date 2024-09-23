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Брехня: Україна та її союзники зобов'язані досягти миру з росією, поки не стало зовсім пізно. Таку заяву експівробітника Конгресу США Брендона Вейхерта тиражують кремлівські псевдоЗМІ.

Правда: подібні заклики регулярно лунають з вуст різноманітних західних «аналітиків», думку яких залюбки публікують росЗМІ.

Сам Вейхерт відомий тим, що регулярно виступає з «ура-переможними» заявами. Особливий попит на нього у пропагандистів «российской газеты».

Так, у червні з її сторінок він переконував, що «російські ФАБ-3000 зламають хребет українській ППО». У квітні радів тому, що «російські військові максимально ефективно ведуть бойові дії в Україні», а у грудні 2023 року лякав тим, що «росія «розчавить» Україну ракетними ударами по ключовій інфраструктурі».

Окрім того, у травні 2023 року він взагалі переконував, що «Джо Байден не є справжнім президентом США, а всім керує його дружина Джилл».

З огляду на те, що у вересні 2024 року він вже закликає до «миру», то вся попередня його «переможна» аналітика не варта й російської копійки.

Джерело: https://t.me/spravdi/41684

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