Україна потребує посилення ППО, щоб захиститися від нової кампанії ракетного терору росіян

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У ніч на 22 листопада Повітряні сили разом з ППО Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії знищили усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136.

▶️ кремль готує нову кампанію ракетного терору проти мирного населення та інфраструктури України в зимовий період. Ворог чекає морозів, аби спробувати зробити життя українців нестерпним.

▶️ росія накопичує крилаті та балістичні ракети, і поки використовує переважно дрони для ударів по українських містах і селах.

▶️ Західні ЗРК вже зберегли сотні життів мирних українців, проте потреби є значно більшими. Україна прийме додаткові системи ППО на будь-яких умовах: продаж, оренда, безоплатна передача, спільне виробництво.

▶️ Українці з нетерпінням очікують прибуття винищувачів F-16, які допоможуть захистити небо.

▶️ Аби вистояти цієї зими, а також оперативно замістити можливі руйнування, Україна потребує обладнання для децентралізації і відновлення енергозабезпечення, зокрема, запасні деталі, генератори, трансформатори, мобільні системи опалення.

Джерело: https://t.me/spravdi/34815

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