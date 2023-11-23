Україна потребує посилення ППО, щоб захиститися від нової кампанії ракетного терору росіян
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
У ніч на 22 листопада Повітряні сили разом з ППО Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії знищили усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136.
▶️ кремль готує нову кампанію ракетного терору проти мирного населення та інфраструктури України в зимовий період. Ворог чекає морозів, аби спробувати зробити життя українців нестерпним.
▶️ росія накопичує крилаті та балістичні ракети, і поки використовує переважно дрони для ударів по українських містах і селах.
▶️ Західні ЗРК вже зберегли сотні життів мирних українців, проте потреби є значно більшими. Україна прийме додаткові системи ППО на будь-яких умовах: продаж, оренда, безоплатна передача, спільне виробництво.
▶️ Українці з нетерпінням очікують прибуття винищувачів F-16, які допоможуть захистити небо.
▶️ Аби вистояти цієї зими, а також оперативно замістити можливі руйнування, Україна потребує обладнання для децентралізації і відновлення енергозабезпечення, зокрема, запасні деталі, генератори, трансформатори, мобільні системи опалення.
Джерело: https://t.me/spravdi/34815