Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що на російські удари по енергооб'єктах будуть відповіді. Видання Politico запитало в міністра енергетики України Германа Галущенка, чи означає це, що відповідь може включати атаки на великі нафтогазові родовища рф - найбільший двигун російської економіки.

"Це було б справедливо. Ми б відповіли тим самим підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", - сказав він в інтерв'ю виданню 10 листопада.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/18000

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