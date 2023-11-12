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Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф

Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру рф

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що на російські удари по енергооб'єктах будуть відповіді. Видання Politico запитало в міністра енергетики України Германа Галущенка, чи означає це, що відповідь може включати атаки на великі нафтогазові родовища рф - найбільший двигун російської економіки.

"Це було б справедливо. Ми б відповіли тим самим підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", - сказав він в інтерв'ю виданню 10 листопада.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/18000

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