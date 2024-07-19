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Україна припинила російське домінування у Чорноморському регіоні

Україна припинила російське домінування у Чорноморському регіоні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

17 липня президент України підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

▶ Україна – морська держава, яка має вихід до Чорного і Азовського морів та військово-морські сили, які забезпечують національні інтереси держави.

▶ Морська акваторія – один з театрів воєнних дій російсько-української війни. Ворог тимчасово окупував все азовське узбережжя, але зазнав поразки у Чорному морі. російський флот змушений ганебно втікати з Криму у порти Кавказу.

▶ Україна змогла самостійно прокласти і забезпечити безпеку тимчасового морського коридору для експорту продовольства після російського демаршу і виходу рф із «зернових угод».

▶ Україна закріплює свої інтереси, враховує нові технологічні можливості та нові відносини з партнерами. Ми здатні захищати на морі власні інтереси, та інтереси наших союзників і партнерів.

▶ Повномасштабна війна змінила баланс сил у всьому Чорноморському регіоні. російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме.

Джерело: https://t.me/spravdi/40245

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