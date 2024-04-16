«Україна стала центром з торгівлі людьми та зброєю». Це – неправда

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Брехня: США важливо підтримувати Україну, адже тут налагоджена торгівля зброєю, дітьми і наркотиками. Про це з посиланням на ексрадника президента США з нацбезпеки Майкла Флінна пишуть пропагандисти кремля.

Правда: подібні «заяви» Флінна щодо України – це відпрацювання кремлівських методичок і наративів, які спрямовані на дискредитацію підтримки України з боку США та інших партнерів.

Флінн був радником Трампа з нацбезпеки менше місяця – з 22 січня по 13 лютого 2017 року і подав у відставку після того, як широкому загалу стали відомі деталі його спілкування з російським послом кисляком щодо послаблення санкцій проти рф.

За свою лобістську діяльність він отримував від кремля значні суми і займався цим не з ідейних міркувань. Зрештою Флінн визнав свою провину, але від покарання його врятувало президентське помилування.

Окрім того, у 2020 році Флінн заявив, що є прихильником теорії змови QAnon – її адепти вірять, що США керують таємні групи сатаністів-педофілів. Тобто перед нами типовий улюбленець російських пропагандистів і поширювач фейків.

Джерело: https://t.me/spravdi/37959

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