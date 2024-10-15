Україна відреагувала на слова Джареда Лето, який назвав війну в Україні "проблемами"
Американський музикант Джаред Лето під час виступу у Белграді назвав війну росії проти України "проблемою" та заявив, що хоче приїхати до Санкт-Петербурга та москви.
"Я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені здалося, що я відчув російську енергію", - сказав Лето.
Ці заяви обурили українців та навіть викликали гнівну реакцію МЗС.
"Відчуття "російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - йдеться у коментарі відомства.
Також у відомстві додали, що не може бути ніякого умиротворення росії, коли вона всіма способами продовжує вирішити "проблему" існування України
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24902