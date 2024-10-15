Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 133

Україна відреагувала на слова Джареда Лето, який назвав війну в Україні "проблемами"

Україна відреагувала на слова Джареда Лето, який назвав війну в Україні проблемами

Американський музикант Джаред Лето під час виступу у Белграді назвав війну росії проти України "проблемою" та заявив, що хоче приїхати до Санкт-Петербурга та москви.

"Я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені здалося, що я відчув російську енергію", - сказав Лето.

Ці заяви обурили українців та навіть викликали гнівну реакцію МЗС.

"Відчуття "російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - йдеться у коментарі відомства.

Також у відомстві додали, що не може бути ніякого умиротворення росії, коли вона всіма способами продовжує вирішити "проблему" існування України

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24902

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Німеччині фіксують зростання активності спецслужб росії
Сегодня 10:58    65
Украина должна получить все необходимое для победы над страной-агрессором — российской федерацией — спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс
Сегодня 10:45    70
Кількість охочих нелегально перетнути державний кордон зменшилася
Сегодня 10:32    69
россия продолжает террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области
Сегодня 10:19    74
341,4 млрд доларів допомоги виділили Україні
Сегодня 10:07    81
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав «кріт» фсб, який шпигував для рф на північному кордоні України
Сегодня 09:55    94
Трамп и МАГА дезинформируют о последствиях урагана Хелен в Северной Каролине
Сегодня 09:43    108
Спалили ворожу Тушку ― на росії знищено військово-транспортний літак Ту-134
Сегодня 09:31    102
На фото - робот «Тарган-3К», який ми не сподівались вже побачити, бо він відправився на божевільну самогубну місію
Сегодня 09:20    136
СБУ та Нацполіція затримали групу неповнолітніх, які на замовлення рф палили об’єкти Укрзалізниці на Чернігівщині
Сегодня 08:58    105
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 