Україна відреагувала на слова Джареда Лето, який назвав війну в Україні "проблемами"

Американський музикант Джаред Лето під час виступу у Белграді назвав війну росії проти України "проблемою" та заявив, що хоче приїхати до Санкт-Петербурга та москви.

"Я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені здалося, що я відчув російську енергію", - сказав Лето.

Ці заяви обурили українців та навіть викликали гнівну реакцію МЗС.

"Відчуття "російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - йдеться у коментарі відомства.

Також у відомстві додали, що не може бути ніякого умиротворення росії, коли вона всіма способами продовжує вирішити "проблему" існування України

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24902

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