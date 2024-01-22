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«Україна витратить 3,2 млрд грн на пропаганду». Це – неправда

«Україна витратить 3,2 млрд грн на пропаганду». Це – неправда

Брехня: з українського держбюджету у 2024 році витратять 3,2 млрд грн на пропаганду, пишуть російські Telegram-канали.

Правда: «пропагандою» росіяни називають видатки на Міністерство цифрової трансформації, Нацраду з питань кіно й телебачення, Нацкомісію з держрегулювання у сфері електронних комунікацій та Держспецзв’язку.

Насправді ці відомства не створюють медіаконтент для держави.

Що стосується безпосередньо інформаційної продукції, то на телемарафон у 2024 році виділили 1,5 млрд грн (на 400 млн менше, ніж минулого року).

Джерело: https://t.me/spravdi/36053

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