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Українські хакери атакували пов’язаний із ФСБ центр і викрали 1,5 мільйона цифрових підписів

Українські хакери атакували пов’язаний із ФСБ центр і викрали 1,5 мільйона цифрових підписів

Українські хакери здійснили кібератаку на сервери федерального посвідчувального центру (УЦ) з видачі цифрових електронних підписів (ЕП), в результаті якої було зупинено процес видачі ЕП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційний спротив.

"Жертвою хакерів стали сервери УЦ "Основание", центри якого представлені у понад 60 регіонах рф. Хакерам вдалося викрасти 1,5 мільйона електронних цифрових підписів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські хакери заявляють про намір продати дані користувачів ресурсів і направити кошти на підтримку ЗСУ. російська компанія, в свою чергу, намагається виправдовуватись, нібито їх цифрові ключі не були скомпрометовані. Експерти заявляють, що цифрові підписи і інші персональні дані клієнтів дійсно могли опинитися в руках BO Team, також користувачі можуть мати труднощі з верифікацією через ЕП на сторонніх ресурсах до усунення наслідків кібератаки.

Наголошено, що компанія акредитована Мінцифри рф на видачу електронних цифрових підписів. Вона створена у 2010 році і є ліцензіатом фсб і фстэк та «святою святих» в кібербезпеці держави. Компанія представлена ​​більш ніж 140 філіями т.зв. рф. Але навіть вона не змогла встояти перед українськими хакерами з BO Team.

Як повідомляв Укрінформ, кіберактивісти «BO Team» здійснили атаку на російський інтернет-провайдер «Вега», унаслідок чого заблокувано роботу, зокрема, Всеросійського науково-дослідного інституту технічної фізики - розробника ядерних боєприпасів.

Джерело: ukrinform.ua

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