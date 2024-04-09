Українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберами СБУ, знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК, нафтогаз та телеком

У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб, підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них: «Уральський завод цивільної авіації», «НВП «РУБИН» (входить до складу холдингу «Роселектроніка»), «Уральський завод спецтехніки», Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, «Норільський нікель», Ростелеком, Телеком, Мегафон.

Ймовірно, це була операція української хакерської групи «BLACKJACK» і фахівців СБУ. Вони знищили більш ніж 300Тб даних.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/97576

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